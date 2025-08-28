Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
„Lichtblicke“ heißt das Motto der aktuellen Ausstellung im Kulturpalais, die noch bis 31. August gezeigt wird.
„Lichtblicke“ heißt das Motto der aktuellen Ausstellung im Kulturpalais, die noch bis 31. August gezeigt wird. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Lichtenstein: Auch Kulturpalais öffnet zur „Nacht der Schlösser“
Redakteur
Von Bernd Appel
Das Palais erwartet die Gäste dabei schon drei Stunden eher als das benachbarte Schloss.

Am Samstag, 30. August 2025, lädt das Kulturpalais Lichtenstein anlässlich der „Nacht der Schlösser“ zu einer Sonderöffnung ein. Geöffnet wird das Haus von 13 bis 22 Uhr – im unmittelbar benachbarten Lichtensteiner Schloss geht es dagegen erst 16 Uhr los mit dem vielseitigen Programm (in der Donnerstag-Ausgabe wurde leider eine falsche...
