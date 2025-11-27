Lichtenstein bietet buntes Programm zum ersten Advents-Wochenende

Am Freitag wird die Pyramide angeschoben, am Samstag gibt es einen Markt für Selbstgemachtes sowie das „Callnberger Lichtelfest“.

Mit dem traditionellen Anschieben der Pyramide auf dem Neumarkt beginnt am Freitag, ab 17 Uhr, in Lichtenstein die Adventszeit. Zur Veranstaltung im Ortsteil Callnberg laden die Stadtverwaltung sowie der Verein Werkstatt Zukunft ein, für das leibliche Wohl ist nach ihren Angaben gesorgt. Die Pyramide wurde zu DDR-Zeiten gebaut, auf dem Neumarkt...