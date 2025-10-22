Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nicole Sülflow und Sven Panuschka öffnen ihr Gasthaus „Zur Rümpf“ inzwischen nur noch an Wochenenden und Feiertagen – unter der Woche lohne sich das Öffnen nicht, sagen sie.
Nicole Sülflow und Sven Panuschka öffnen ihr Gasthaus „Zur Rümpf“ inzwischen nur noch an Wochenenden und Feiertagen – unter der Woche lohne sich das Öffnen nicht, sagen sie. Bild: Andreas Kretschel
Nicole Sülflow und Sven Panuschka öffnen ihr Gasthaus „Zur Rümpf“ inzwischen nur noch an Wochenenden und Feiertagen – unter der Woche lohne sich das Öffnen nicht, sagen sie.
Nicole Sülflow und Sven Panuschka öffnen ihr Gasthaus „Zur Rümpf“ inzwischen nur noch an Wochenenden und Feiertagen – unter der Woche lohne sich das Öffnen nicht, sagen sie. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Lichtenstein: Die singenden Wochenend-Wirte vom Rümpfgasthaus
Redakteur
Von Bernd Appel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Paar hat schon Achim Mentzel und IC Falkenberg ins rustikale Lokal am Waldesrand gelotst, macht selbst erfolgreich Musik – unter anderem auf Mallorca. Wegen ihrer Hobbys haben sie einst den Rümpfgasthof gerettet, dabei träumten sie zunächst von einem noch berühmteren Haus.

Wer die Gaststätte „Zur Rümpf“ ansteuert, darf sich nicht unbedingt aufs Navi verlassen. „Wenn man die genaue Adresse eingibt, klappt’s meistens nicht – aber mit dem Namen der Gaststätte funktioniert es“, erläutert Sven Panuschka (54) lächelnd. Gemeinsam mit Lebensgefährtin Nicole Sülflow (42) betreibt er das urige Lokal am...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.09.2025
3 min.
Lichtensteiner Rosenfest soll 2026 den Ort wechseln
Bis weit in den Herbst hinein blühen die Rosen am Kulturpalais in Lichtenstein. Im kommenden Juni soll das traditionelle Rosenfest erstmals an diesem Ort gefeiert werden.
Erstmals will die Stadt das Ereignis ans Kulturpalais verlegen – und dies nicht nur wegen der schönen Rosen, sondern auch aus handfesten Gründen.
Bernd Appel
20:57 Uhr
2 min.
Weißes Haus: Trump will Xi nächsten Donnerstag treffen
Trump hatte Xi bereits in seiner ersten Amtszeit mehrmals getroffen. (Archivbild)
Zwischendurch war unklar, ob ein geplantes Treffen zwischen Trump und Xi in Südkorea überhaupt stattfindet. Doch zuletzt kündigte Trump an, er werde Xi treffen. Nun gibt es auch ein Datum.
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
15.10.2025
2 min.
Abgebrannte Lichtensteiner Disco „Uni“: Schutt ist weg, Streit geht weiter
Momentan wächst eine Wiese an der Stelle, wo sich jahrzehntelang Lichtensteins wichtigster Veranstaltungsort befand.
Der legendäre Tanzschuppen war zwar ordnungsgemäß versichert, doch nach wie vor verweigert die Versicherung die Zahlung. Das angekündigte Urteil verzögert sich.
Bernd Appel
Von FP
3 min.
20:58 Uhr
3 min.
Europa sendet ein Signal der Mutlosigkeit
Meinung
EU-Gipfel in Brüssel am Donnerstag: Bei der Hilfe für die Ukraine gab es ein dickes Brett zu bohren.
Die EU ringt um eine stärkere Unterstützung der Ukraine und sucht zudem einen Weg aus der Krise. Dabei wird an vielen kleinen Schrauben gedreht – notwendig wären aber grundlegende Reformen.
FP
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
Mehr Artikel