Lichtenstein: Die singenden Wochenend-Wirte vom Rümpfgasthaus

Das Paar hat schon Achim Mentzel und IC Falkenberg ins rustikale Lokal am Waldesrand gelotst, macht selbst erfolgreich Musik – unter anderem auf Mallorca. Wegen ihrer Hobbys haben sie einst den Rümpfgasthof gerettet, dabei träumten sie zunächst von einem noch berühmteren Haus.

Wer die Gaststätte „Zur Rümpf" ansteuert, darf sich nicht unbedingt aufs Navi verlassen. „Wenn man die genaue Adresse eingibt, klappt's meistens nicht – aber mit dem Namen der Gaststätte funktioniert es", erläutert Sven Panuschka (54) lächelnd. Gemeinsam mit Lebensgefährtin Nicole Sülflow (42) betreibt er das urige Lokal am...