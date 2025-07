Lichtenstein: Dutzende Haushalte seit einem Monat ohne Fernsehen

Es begann offenbar mit einem Gewitter – wie und wann es endet, ist bisher offen. Die Betroffenen fühlen sich „veralbert und belogen“.

Der Monteur sei schnell gekommen, berichtet Monika Tröger (84). „Das Fernsehen fiel am 15. Juni aus, das war ein Sonntag, da lohnt sich anrufen ja nicht“, meint die Lichtensteinerin, die in der Dr.-Otto-Nuschke-Straße wohnt. Gleich am Montagfrüh telefonierte sie mit ihrem Anbieter Pyur – und am Dienstag rückte der Monteur an, um die...