Lichtenstein: Eltern halten Schulwege für unsicher

Eine bundesweite Untersuchung hat soeben ergeben, dass viele Kinder einen gefährlichen Schulweg haben. Das Ergebnis deckt sich mit dem Resultat einer aktuellen Umfrage in Lichtenstein.

Von einem „alarmierenden Ergebnis" spricht die Lichtensteiner SPD nach Auswertung einer Umfrage, an der fast 100 Eltern teilgenommen haben, deren Kinder Schulen in Lichtenstein besuchen. Die Sozialdemokraten hatten nach der Sicherheit der Schulwege gefragt. Laut Mitteilung stufen nur knapp 20 Prozent der Befragten den Schulweg ihrer Kinder als...