Lichtenstein: Heiß umstrittener Pennymarkt hat geöffnet

Am Donnerstag strömten die ersten Kundinnen und Kunden in den Discounter. Der neue Supermarkt war von den einen herbeigesehnt, von den anderen abgelehnt worden. Der jeweilige Standpunkt war vor allem vom Wohnort abhängig.

Rot-weiße Luftballons am Eingang, langstielige Rosen am Ausgang und dazwischen attraktive Rabattaktionen: Der neue Pennymarkt an der Äußeren Zwickauer Straße in Lichtenstein hat am Donnerstag, 7 Uhr, erstmals seine Türen für die Kundschaft geöffnet. Viele der 52 extrabreiten Parkplätze waren am Vormittag belegt, es herrschte reges Kommen...