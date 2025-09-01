Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Lichtenstein, Hohenstein-Ernstthal, Glauchau: Barth-Optik besteht „mit Herz“ und moderner Technik gegen große Filialisten

Inhaberin Anett Schmidt in der Werkstatt der Barth-Optik: Hier kommt das Runde auf besondere Weise ins Eckige.
Inhaberin Anett Schmidt in der Werkstatt der Barth-Optik: Hier kommt das Runde auf besondere Weise ins Eckige. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Lichtenstein, Hohenstein-Ernstthal, Glauchau: Barth-Optik besteht „mit Herz“ und moderner Technik gegen große Filialisten
Redakteur
Von Bernd Appel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das traditionsreiche Unternehmen will seine Stärken weiter ausbauen und setzt bei der Anpassung der Brillengläser auf eine Fräse.

„Das Runde muss ins Eckige“: Die alte Fußballer-Weisheit passt auch auf die Optiker-Branche. Wie die runden Gläser so bearbeitet werden, dass sie perfekt in die jeweilige Fassung passen, das können Interessierte sich in der Schauwerkstatt der Firma Barth-Optik in der Lichtensteiner Ernst-Thälmann-Straße anschauen. Dort tut neuerdings eine...
