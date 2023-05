Lichtenstein: Junges Frauen-Duo organisiert nicht nur Hochzeiten

Es begann Pfingsten 2020 mit einem Plausch unter Freundinnen bei selbst gebackener Pizza: Anne Mann fragte Julia Preiß, ob man nicht gemeinsam in Lichtenstein Hochzeiten ausrichten wolle. Anne ist Friseurmeisterin und hatte gerade in den Räumen des Altstadtquartiers einen zweiten Salon ("Headstories", der erste ist in Chemnitz) eingerichtet. Beim...