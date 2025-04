Lichtenstein: „Museumskneipe“ spürt nichts von Gastro-Krise

In der „Sächsischen Bierstube“ sieht es heute noch genauso aus wie vor 100 Jahren. Werbung braucht das älteste Lokal Lichtensteins nicht, die Kundschaft rennt den Wirtsleuten auch so die Bude ein. Was ist ihr Erfolgsrezept?

Kurz nach der Wende machte ein Vertreter dem Wirt der „Sächsischen Bierstube" ein „tolles" Angebot: „Er wollte mir einen neuen Tresen einbauen und gleich noch das ganze alte Mobiliar entsorgen – völlig kostenlos!", erinnert sich Peter Ackermann (66) schmunzelnd. „Ich habe ihm gesagt: Ich heiße Ackermann, nicht Blödmann." Denn...