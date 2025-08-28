Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ute Hoch war jahrzehntelang im Stadtrat aktiv, als Vereinschefin ist sie zuletzt mehrmals mit der Stadtverwaltung aneinandergeraten.
Ute Hoch war jahrzehntelang im Stadtrat aktiv, als Vereinschefin ist sie zuletzt mehrmals mit der Stadtverwaltung aneinandergeraten. Bild: Andreas Kretschel
Ute Hoch war jahrzehntelang im Stadtrat aktiv, als Vereinschefin ist sie zuletzt mehrmals mit der Stadtverwaltung aneinandergeraten.
Ute Hoch war jahrzehntelang im Stadtrat aktiv, als Vereinschefin ist sie zuletzt mehrmals mit der Stadtverwaltung aneinandergeraten. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Lichtenstein: Neuer Zoff um Standgebühren: „Wir zahlen nicht“
Redakteur
Von Bernd Appel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bereits vor dem Rosenfest beschwerte sich Kinderhilfe-Chefin Ute Hoch über die Kommunikation der Stadt. Danach geht der Ärger weiter.

Erst der Weihnachtsmarkt, jetzt das Rosenfest: Regelmäßig gibt es zwischen der Stadt und dem Verein Kinderhilfe in Lichtenstein Streit um die Standgebühren. Und der droht jetzt zu eskalieren. Vor dem Rosenfest hatte die Stadtverwaltung Teilnehmern empfohlen, doch „mit anderen Ausstellern/Teilnehmern zu kooperieren, um gegebenenfalls Kosten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.06.2025
2 min.
Ute Hoch: „Das ist Hohn gegenüber den Vereinen“
Kinderhilfe-Chefin Ute Hoch kritisiert die Äußerungen aus dem Rathaus.
Die Kinderhilfe-Chefin sowie ein SPD-Stadtrat nehmen Stellung zu den jüngsten Äußerungen der Lichtensteiner Stadtverwaltung in Sachen Rosenfest.
Bernd Appel
29.08.2025
5 min.
Sächsische Bäcker protestieren gegen Verpackungsabgabe: „Dann backen wir den Stollen eben erst im Januar“
Bei den Annaberger Backwaren hat schon die Stollenproduktion begonnen.
Für Stollen-Folien soll eine Abgabe fällig werden – ähnlich wie für Einweg-Kaffeebecher. Bäckerverbände aus Sachsen wollen sich vor Gericht dagegen wehren. Was sagt das zuständige Umweltbundesamt?
Eva-Maria Hommel
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
21.05.2025
3 min.
Lichtensteiner Rosenfest: Ärger um Standgebühren
2023 fand das jüngste Rosenfest statt (im Bild), im vergangenen Jahr fiel die Veranstaltung wegen einer Unwetterwarnung aus.
In drei Wochen startet das Fest, doch bis heute weiß die Kinderhilfe nicht, wie es mit den Standgebühren aussieht. Anderswo werde man besser behandelt als in der eigenen Stadt, klagt die Chefin.
Bernd Appel
30.08.2025
3 min.
Branchenvertreter: Halbleiter-Ziel der EU ist "utopisch"
Halbleiter-Manager Kempe ist für die Fertigung von Nexperia zuständig. (Archivbild)
Nexperia-COO Kempe hält einen Weltmarktanteil von 20 Prozent bei Halbleitern bis 2030 nicht für möglich. Welche Gründe er nennt und wie er die heimische Chipindustrie bewertet.
30.08.2025
2 min.
Neue Details zum Juwelier-Einbruch im Globus Weischlitz: Polizei geht von Bandenkrimalität aus
Mit einem Auto verschafften sich die Täter Zugang zum Globus in Weischlitz
Zu dem spektakulären Einbruch in Weischlitz gibt es neue Informationen. Warum die Polizei nun von professionell agierenden Tätern ausgeht.
Jonas Patzwaldt
Mehr Artikel