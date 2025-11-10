Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Erst 2023 zog der Lichtensteiner Museumsbestand ins Kulturpalais um – aktuell wird über den nächsten Umzug nachgedacht. Im Bild Ruth Sasse und Anne-Sophie Berner.
Erst 2023 zog der Lichtensteiner Museumsbestand ins Kulturpalais um – aktuell wird über den nächsten Umzug nachgedacht. Im Bild Ruth Sasse und Anne-Sophie Berner. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Erst 2023 zog der Lichtensteiner Museumsbestand ins Kulturpalais um – aktuell wird über den nächsten Umzug nachgedacht. Im Bild Ruth Sasse und Anne-Sophie Berner.
Erst 2023 zog der Lichtensteiner Museumsbestand ins Kulturpalais um – aktuell wird über den nächsten Umzug nachgedacht. Im Bild Ruth Sasse und Anne-Sophie Berner. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Hohenstein-Ernstthal
Lichtenstein: Neuigkeiten zum Stadtmuseum
Redakteur
Von Bernd Appel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Freitagabend wird ins Kulturpalais geladen. Informiert werden soll über die jüngste Entwicklung in Sachen Stadtmuseum und über einen vergessenen Wissenschaftler.

Der Freundeskreis des Lichtensteiner Museums sowie das Stadtmuseum laden am Freitag, 14. November, ins Kulturpalais ein. Informiert werden soll über das Restaurierungsgeschehen sowie den Fortgang der Vorbereitungen für ein neues Stadtmuseum in Lichtenstein, das bekanntlich im Alten Rathaus unterkommen könnte. Vereinschef Konrad Geithner wird...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.11.2025
5 min.
Marketing aus Flöha für den Mittelstand: Wie ist es, wenn es schön ist?
Sylva-Michele Sternkopf mit ihrem neuen Buch „Magic Marketing“.
Holzschmuck-Verkäuferin oder Hochzeitsveranstalterin: Sylva-Michèle Sternkopf ist in vielen Branchen unterwegs. Jetzt hat sie ihr eigenes Marketing-Handbuch geschrieben - mit vielen Tipps fürs Leben.
Johanna Klix
11.11.2025
3 min.
Wieder Tempo 80 auf der B 93 in Richtung Zwickau: Wird hier bald verstärkt geblitzt?
Auf der B 93 in Richtung Zwickau gilt seit vergangener Woche mal wieder Tempo 80.
Von 100 auf 80: Autofahrer müssen auf der Bundesstraße nun wieder mehr auf die Bremse drücken. Zu möglichen Geschwindigkeitskontrollen liefert die Stadt eine klare Antwort.
Jim Kerzig
24.10.2025
4 min.
Vorschlag für Museumsumzug: Was wird dann aus dem Lichtensteiner Palais?
Eigentlich sollte das Lichtensteiner Stadtmuseum sich dauerhaft im Altbau des Kulturpalais (links) einrichten – doch daraus wird wohl nichts. Stattdessen gibt es Pläne für einen erneuten Umzug.
Vor kurzem hat Lichtensteins Bürgermeister die Idee eines Wechsels des Stadtmuseums ins Alte Rathaus öffentlich gemacht. Was meinen eigentlich die Stadträte, die letzten Endes über das Projekt entscheiden müssten?
Bernd Appel
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
06.11.2025
1 min.
Im Lichtensteiner Kulturpalais: Diskussion zu Deutschlands Rolle in der Welt
Christoph von Marschall kommt am Freitag ins Kulturpalais.
Ein renommierter Journalist und Historiker steht am Freitagabend als Gesprächspartner zur Verfügung.
Bernd Appel
Mehr Artikel