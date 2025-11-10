Lichtenstein: Neuigkeiten zum Stadtmuseum

Am Freitagabend wird ins Kulturpalais geladen. Informiert werden soll über die jüngste Entwicklung in Sachen Stadtmuseum und über einen vergessenen Wissenschaftler.

Der Freundeskreis des Lichtensteiner Museums sowie das Stadtmuseum laden am Freitag, 14. November, ins Kulturpalais ein. Informiert werden soll über das Restaurierungsgeschehen sowie den Fortgang der Vorbereitungen für ein neues Stadtmuseum in Lichtenstein, das bekanntlich im Alten Rathaus unterkommen könnte. Vereinschef Konrad Geithner wird...