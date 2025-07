Lichtenstein: Paten gesucht für junge Apfelbäumchen

Im Rahmen der Kulturhauptstadt gab es die Chance auf Förderung – und sie wurde genutzt: Im Herbst bekommt die Streuobstwiese nahe dem Kulturpalais Zuwachs. Der Initiator hofft auf weitere Unterstützung.

„Das ist eine schöne Ecke von Lichtenstein, man ist viel zu selten hier oben“ – das sagt SPD-Kommunalpolitiker Carlos Kasper über die Streuobstwiese, die sich links der Schlossallee in Richtung Innenstadt erstreckt, dicht am Schloss und am Kulturpalais. Angelegt wurde sie im Zuge der Landesgartenschau vor 30 Jahren, und sie hat sich...