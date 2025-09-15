Lichtenstein: Pkw und Motorrad kollidieren

Der Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen.

Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person kam es am Montag gegen 13.30 Uhr auf der Äußeren Zwickauer Straße in Lichtenstein – über diese fließt momentan mehr Verkehr als sonst, da die B 173 gesperrt ist. Wie die Polizei dazu am Dienstag mitteilte, hatte eine BMW-Fahrerin (61) beim Linksabbiegen aus der Michelner Straße die...