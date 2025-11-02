Lichtenstein: Rathaus bekommt neue Türen

Der Antrieb der Eingangstüren ist verschlissen, ihre Erneuerung eines der Themen im Stadtrat, der diesmal ausnahmsweise an einem Dienstag stattfindet.

Normalerweise tagt Lichtensteins Stadtrat immer montags, diesmal trifft er sich am Dienstag, 4. November, 18 Uhr im Neuen Rathaus. Ein Punkt der Tagesordnung ist die Vergabe von Bauleistungen für die Erneuerung der Eingangstüren an eben diesem Rathaus. Denn der Drehtürantrieb ist verschlissen, Ersatzteile sind nicht mehr verfügbar. Laut...