Lichtenstein soll multimediales Stadtspiel bekommen

Hohenstein-Ernstthal
Jugendliche, die bei der Spielentwicklung mitmachen wollen, müssen sich bis zum 7. Oktober anmelden.
Unter der Überschrift „Lichtenstein entdecken – dein Spiel, deine Stadt“ soll sich das Kulturpalais Lichtenstein in den Herbstferien für drei Tage in eine Medienwerkstatt verwandeln. Veranstaltet wird der Workshop von der gemeinnützigen Mekosax GmbH, ansässig im Lichtensteiner Ortsteil Heinrichsort.
