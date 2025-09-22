Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Workshop findet in den Herbstferien im Kulturpalais statt.
Der Workshop findet in den Herbstferien im Kulturpalais statt. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Lichtenstein soll multimediales Stadtspiel bekommen
Redakteur
Von Bernd Appel
Jugendliche, die bei der Spielentwicklung mitmachen wollen, müssen sich bis zum 7. Oktober anmelden.

Unter der Überschrift „Lichtenstein entdecken – dein Spiel, deine Stadt“ soll sich das Kulturpalais Lichtenstein in den Herbstferien für drei Tage in eine Medienwerkstatt verwandeln. Veranstaltet wird der Workshop von der gemeinnützigen Mekosax GmbH, ansässig im Lichtensteiner Ortsteil Heinrichsort.
