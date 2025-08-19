Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Am 20.September gibt es extra Führungen in den Gängen unter Lichtenstein.
Am 20.September gibt es extra Führungen in den Gängen unter Lichtenstein. Bild: Andreas Kretschel
Am 20.September gibt es extra Führungen in den Gängen unter Lichtenstein.
Am 20.September gibt es extra Führungen in den Gängen unter Lichtenstein. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Lichtenstein: Sonderführungen durch unterirdische Gänge
Redakteur
Von Konrad Rüdiger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wegen einer internationalen Tagung in Chemnitz sind die Ganganlagen extra geöffnet.

Lichtenstein.

In den unterirdischen Gängen unter Lichtenstein wird es am Samstag, 20. September, Sonderführungen geben. Laut Nicole Schubert vom Kulturpalais ist die internationale Tagung „Europäische unterirdische Welten 2025“ in Chemnitz und die hohe Nachfrage der Grund. Zwischen 14 und 17 Uhr kann man sich durch die unterirdischen Ganganlagen führen lassen. Tickets können unter [email protected] oder unter Ruf 037204 2551 gebucht werden. Auch das „unterirdische Schloss“, zwischen Hungerturm, Folterkammer, Ganganlage und Fürstlichem Grablege befindlich, öffnet an diesem Tag zwischen 15 und 19Uhr seine Pforten. Tickets dafür können über den Geschichtsverein Lichtenstein unter Ruf0171 724 9362 gebucht werden. (kru)

In einer früheren Version des Textes hieß es, dass die Ganganlagen am Mittwoch, 20. August, zusätzlich geöffnet werden. Das ist allerdings falsch.

