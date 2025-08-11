Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Aktion „Der wandernde Bauzaun“ wird mit der Außenstelle des Gymnasiums fortgeführt.
Die Aktion „Der wandernde Bauzaun“ wird mit der Außenstelle des Gymnasiums fortgeführt. Bild: A. Kretschel/Archiv
Die Aktion „Der wandernde Bauzaun“ wird mit der Außenstelle des Gymnasiums fortgeführt.
Die Aktion „Der wandernde Bauzaun“ wird mit der Außenstelle des Gymnasiums fortgeführt. Bild: A. Kretschel/Archiv
Hohenstein-Ernstthal
Lichtenstein: Startschuss für die vierte Staffel von „Der wandernde Bauzaun“
Redakteur
Von Jens Arnold
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Dienstag, 12. August, wird die Museumsaktion fortgesetzt. Los geht es an der Außenstelle des Gymnasiums.

Mit dem Projekt „Der wandernde Bauzaun“ geht das Lichtensteiner Stadtmuseum seit 2020 nach draußen und erzählt Geschichte und Geschichten vor Ort. Es begann mit Tafeln zu Plätzen der Industriegeschichte, gefolgt von Gaststättengeschichten. Für das dritte Projekt haben sich 100 Menschen mit ihren Lieblingsobjekten zur Geschichte der Stadt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:00 Uhr
4 min.
Einer vom Bolzplatz, zwei von der Akademie: Wie ein internationales Trio zu den Fußballern des SSV Königshain-Wiederau fand
Illja Vanin, Iskander Temirtas, Kostiantyn Zhukov (v. l.) sind die drei Neuzugänge beim SSV Königshain-Wiederau.
Der Mittelsachsenligist hat in diesem Sommer drei Neuzugänge zu sich gelotst. Einen Erfolg durfte das Trio vor einigen Wochen schon in der Region bejubeln.
Robin Seidler
08:00 Uhr
2 min.
Strafbares im Netz beweisen - mit Screenshots
Screenshots können als Beweismittel bei rechtswidrigen Inhalten im Netz dienen.
Bei der Masse an Inhalten im Internet findet sich oft auch Rechtswidriges. Wer dagegen vorgehen will, braucht Beweise. Die Stiftung Warentest erklärt, wie man diese richtig dokumentiert.
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
01.08.2025
4 min.
Lichtensteiner Kulturpalais: Zukunft steht auf der Kippe
Rund 30 Besucher kamen zur Ausstellungseröffnung ins „Kellerfoyer“ – deutlich mehr, als Anne-Sophie Berner (vorn links) erwartet hatte.
Soeben wurde die neue Sonderausstellung zur Industriegeschichte eröffnet, das Interesse war unerwartet groß. Doch es könnte eine der letzten Eröffnungen ihrer Art gewesen sein. Es wird darüber nachgedacht, die teure Einrichtung „herunterzufahren“.
Bernd Appel
16:00 Uhr
4 min.
Zu anstößig? – Warum das Werk eines lokalen Künstlers im Kulturpalais Lichtenstein nicht zu sehen ist
Danny Reinhold setzt bei „Ende des Patriarchats“ ein ernstes Thema mit Augenzwinkern um.
Danny Reinhold ist für seine handwerklich aufwendige Holzkunst bekannt. Aber auch für seine oft bissige Gesellschaftskritik. Hat er es jetzt zu weit getrieben?
Cristina Zehrfeld
12.08.2025
3 min.
Klein-Erzgebirge: Darum sind die Stunden für die Augustusburg gezählt
Die Augustusburg ist bereits vom Schellenberg heruntergehoben worden, wartet auf ihren Abtransport. Oliver Weinhold zeigt noch einmal die Modellnummer des Objektes im Ausstellungsverzeichnis.
Nach sechs Jahrzehnten verlässt eines der legendärsten und größten Schaustücke die Miniaturwelt des Klein-Erzgebirges in Oederan. Gibt es Ersatz für das Modell vom Wahrzeichen des Erzgebirges?
Christof Heyden
Mehr Artikel