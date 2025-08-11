Lichtenstein: Startschuss für die vierte Staffel von „Der wandernde Bauzaun“

Hohenstein-Ernstthal
Am Dienstag, 12. August, wird die Museumsaktion fortgesetzt. Los geht es an der Außenstelle des Gymnasiums.
Mit dem Projekt „Der wandernde Bauzaun“ geht das Lichtensteiner Stadtmuseum seit 2020 nach draußen und erzählt Geschichte und Geschichten vor Ort. Es begann mit Tafeln zu Plätzen der Industriegeschichte, gefolgt von Gaststättengeschichten. Für das dritte Projekt haben sich 100 Menschen mit ihren Lieblingsobjekten zur Geschichte der Stadt...
