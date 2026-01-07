Lichtenstein und St. Egidien: Was ist geschafft, was steht noch an?

Die Stadt Lichtenstein hat 2025 einige dicke Brocken aus dem Weg geräumt, andere türmen sich auf. Und immerhin: ein Wunsch aus St. Egidien wurde kurz vorm Jahreswechsel erfüllt – zumindest teilweise.

Eine frustrierende Geschichte hat vor Weihnachten ein (vorläufiges) Ende gefunden: Nach jahrelangem Kampf ist die Lichtensteiner Stadtverwaltung über ihren Schatten gesprungen und hat Tempo 30 im St. Egidiener Ortsteil Kuhschnappel angeordnet. Aus längst nicht mehr nachvollziehbaren Gründen hatte die Stadt den Wunsch aus St. Egidien und...