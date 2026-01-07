MENÜ
Rechtzeitig vorm Jahreswechsel wurden in Kuhschnappel die Tempo-30-Schilder angebracht. Angeordnet hat dies die Stadt Lichtenstein, die den Wunsch zuvor jahrelang abgeschmettert hatte.
In diesem Jahr sollen die Arbeiten für einen frei stehenden Ergänzungsbau neben der Rödlitzer Grundschule starten.
Das Daetz-Centrum musste zu Beginn des Jahres 2022 Alt- und Neubau räumen. Doch die finanzielle Belastung der Stadt ist seitdem offenbar noch gestiegen.
Rechtzeitig vorm Jahreswechsel wurden in Kuhschnappel die Tempo-30-Schilder angebracht. Angeordnet hat dies die Stadt Lichtenstein, die den Wunsch zuvor jahrelang abgeschmettert hatte.
In diesem Jahr sollen die Arbeiten für einen frei stehenden Ergänzungsbau neben der Rödlitzer Grundschule starten.
Das Daetz-Centrum musste zu Beginn des Jahres 2022 Alt- und Neubau räumen. Doch die finanzielle Belastung der Stadt ist seitdem offenbar noch gestiegen.
Hohenstein-Ernstthal
Lichtenstein und St. Egidien: Was ist geschafft, was steht noch an?
Redakteur
Von Bernd Appel
Die Stadt Lichtenstein hat 2025 einige dicke Brocken aus dem Weg geräumt, andere türmen sich auf. Und immerhin: ein Wunsch aus St. Egidien wurde kurz vorm Jahreswechsel erfüllt – zumindest teilweise.

Eine frustrierende Geschichte hat vor Weihnachten ein (vorläufiges) Ende gefunden: Nach jahrelangem Kampf ist die Lichtensteiner Stadtverwaltung über ihren Schatten gesprungen und hat Tempo 30 im St. Egidiener Ortsteil Kuhschnappel angeordnet. Aus längst nicht mehr nachvollziehbaren Gründen hatte die Stadt den Wunsch aus St. Egidien und...
16:35 Uhr
2 min.
Rohr frei!: So werden Sie Verstopfungen in der Spüle los
Hausmittel wie Natron, Essig und heißes Wasser helfen, leichte Verstopfungen im Abfluss zu beseitigen und sind eine umweltfreundliche Alternative zu chemischen Reinigern.
Haare, Nudeln, feste Fette: Sie alle verstopfen gern den Abfluss. Wie man das Dauerbrennerproblem im Haushalt einfach löst.
14:00 Uhr
4 min.
Lichtensteiner Kulturpalais: Die letzte Ausstellung läuft – Stadt zieht die Notbremse
Zu den Exponaten zählen diese Krippenfiguren – geschnitzt von Eberhard Otto. Der gebürtige Lichtensteiner setzt damit eine alte Familientradition fort.
Nach der aktuellen Weihnachtsausstellung ist Schluss mit den regelmäßigen Öffnungszeiten. Zwei Beschäftigte müssen gehen. Die Zukunft der Einrichtung ist momentan völlig offen.
Bernd Appel
06.01.2026
4 min.
Hersteller für Kinderkleidung gibt Produktion in Chemnitz auf
Mützen und Schals für Kinder unter dem Markennamen Maximo wurden bisher in Chemnitz produziert.
Die bekannten Maximo-Mützen werden nur noch in Asien und in anderen europäischen Ländern hergestellt. Über 20 Mitarbeitern wurde gekündigt. Was weiterhin in Chemnitz bleibt.
Christian Mathea
16:30 Uhr
4 min.
„Lachen und Lernen“: Schüler drehen mit BBC-Schauspielern in Glauchau
Jeder der Schüler hatte bei der Banküberfallszene eine bestimmte Funktion.
Ein Workshop, der in Zusammenarbeit mit dem Sender BBC entstand, hat in Glauchau Station gemacht. Warum trotz „Waffeneinsatz“ gelacht wurde.
Stefan Stolp
06.01.2026
3 min.
Kurz und knackig: Jens Weißflog feiert mit Neujahrsansprache Erfolg im Internet
Per Video hält Jens Weißflog eine besondere Neujahrsansprache.
Er ist ein Held auf Sprungschanzen in der ganzen Welt gewesen. Seiner Heimat blieb er dabei immer treu. Das untermauert der Oberwiesenthaler nun mit einem besonderen Video.
Kjell Riedel
30.12.2025
2 min.
St. Egidien bekommt Fördergeld für Sportplatz
Der alte Sportplatz soll zum Gemeindesportzentrum umgebaut werden.
Es ist geschafft: Noch im alten Jahr hat die Gemeinde den Bescheid erhalten, dass die Förderfrist verlängert wird. Zwischenzeitlich hatte es die Befürchtung gegeben, dass dies nicht mehr gelingt.
Bernd Appel
