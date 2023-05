Lichtenstein: Was die Kita "Schatzkiste" so besonders macht

Elena Helmert ist stolz: "So eine topmoderne Kita - das ist schon was ganz Besonderes", sagt die Chefin der "Schatzkiste". Im Februar war der Umzug von der Kita "Sonnenwinkel" in den Ersatzneubau an der Lichtensteiner Böttgerstraße über die Bühne gegangen. Damit wurde die neue Einrichtung sogar etwas früher fertig als ursprünglich geplant - und...