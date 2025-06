Lichtenstein: Weiterhin keine Spur von vermisster 83-Jähriger

Es gibt zwar viele Hinweise, bisher führte jedoch keiner zu einem Erfolg. Inzwischen sucht nicht nur die Polizei nach der Frau.

Weder die Suche per Hubschrauber noch der Einsatz einer Hundestaffel hatten bisher Erfolg: Die Polizei hat weiter keine Spur von der vermissten Margitta G. (83), die am Sonntagnachmittag aus dem Lichtensteiner Pflegeheim an der Inneren Zwickauer Straße verschwunden ist. Seit Montagnachmittag wird öffentlich gesucht.