Auch eine Theatergruppe übt in den Vereinsräumen, hier bei einer Probe vor zwei Jahren.
Auch eine Theatergruppe übt in den Vereinsräumen, hier bei einer Probe vor zwei Jahren. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Auch eine Theatergruppe übt in den Vereinsräumen, hier bei einer Probe vor zwei Jahren.
Auch eine Theatergruppe übt in den Vereinsräumen, hier bei einer Probe vor zwei Jahren. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Hohenstein-Ernstthal
Lichtensteiner Kinderhilfe öffnet die Türen
Redakteur
Von Bernd Appel
Der Verein will seine Projekte vorstellen und auch über die Pläne für einen Kinderbeirat informieren.

Der Verein Kinderhilfe Lichtenstein lädt für Mittwoch, 22. Oktober, ab 10 Uhr und bis 16 Uhr zum „Tag der offenen Tür ein“ in seine Räume am Altmarkt ein. „Wir freuen uns auf interessierte Kinder und Eltern“, so Vereinschefin Ute Hoch. Vorstandsmitglieder werden Projekte vorstellen und Fragen beantworten. Aktuell betreut der 2008...
