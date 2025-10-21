Lichtensteiner Kinderhilfe öffnet die Türen

Der Verein will seine Projekte vorstellen und auch über die Pläne für einen Kinderbeirat informieren.

Der Verein Kinderhilfe Lichtenstein lädt für Mittwoch, 22. Oktober, ab 10 Uhr und bis 16 Uhr zum „Tag der offenen Tür ein“ in seine Räume am Altmarkt ein. „Wir freuen uns auf interessierte Kinder und Eltern“, so Vereinschefin Ute Hoch. Vorstandsmitglieder werden Projekte vorstellen und Fragen beantworten. Aktuell betreut der 2008...