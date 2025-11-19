Lichtensteiner Kulturpalais zeigt verborgene Weihnachtsschätze

Ob Weihnachtsberg, Nussknacker oder Schwibbögen: In der Weihnachtsausstellung sind allerlei Exponate zu sehen, die mit persönlichen Geschichten verbunden sind. Eröffnet wird die Schau am Donnerstag vor dem 1. Advent.

Wie oft er seinen Weihnachtsberg ab- und aufgebaut hat, dass weiß der Lichtensteiner Wilfried Arndt (77) nicht mehr ganz genau – jedenfalls hat er allmählich keine Lust mehr dazu: „Der fängt ja auch schon an zu krümeln.“ Einmal macht er es auf jeden Fall noch – nämlich aktuell für die Weihnachtausstellung im Lichtensteiner...