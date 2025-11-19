Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der frühere Zwickauer Theatermaler Wilfried Arndt beim Aufbau seines Weihnachtsberges, der erstmals öffentlich zu sehen ist.
Der frühere Zwickauer Theatermaler Wilfried Arndt beim Aufbau seines Weihnachtsberges, der erstmals öffentlich zu sehen ist.
Hohenstein-Ernstthal
Lichtensteiner Kulturpalais zeigt verborgene Weihnachtsschätze
Von Bernd Appel
Ob Weihnachtsberg, Nussknacker oder Schwibbögen: In der Weihnachtsausstellung sind allerlei Exponate zu sehen, die mit persönlichen Geschichten verbunden sind. Eröffnet wird die Schau am Donnerstag vor dem 1. Advent.

Wie oft er seinen Weihnachtsberg ab- und aufgebaut hat, dass weiß der Lichtensteiner Wilfried Arndt (77) nicht mehr ganz genau – jedenfalls hat er allmählich keine Lust mehr dazu: „Der fängt ja auch schon an zu krümeln.“ Einmal macht er es auf jeden Fall noch – nämlich aktuell für die Weihnachtausstellung im Lichtensteiner...
