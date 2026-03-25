Lichtensteiner Lutherkirche zeigt Werke eines Hobbymalers

Rödlitz hat dem Ehepaar Taubert viel zu verdanken: Ihr Bauerngut ist heute ein wichtiger Treffpunkt. Wenige wissen, dass Gerhard Taubert auch malte.

Die Saison der offenen Kirchen in Lichtenstein startet am Freitagabend in der Lutherkirche mit einer Vernissage: „Zwischen Acker und Atelier“ heißt die Ausstellung mit rund 30 Bildern und Zeichnungen des Hobbymalers Gerhard Taubert (1920 bis 2001). Dieser stammt aus Lichtenstein-Callnberg und heiratete nach Rödlitz. Sein Berufsleben lang... Die Saison der offenen Kirchen in Lichtenstein startet am Freitagabend in der Lutherkirche mit einer Vernissage: „Zwischen Acker und Atelier“ heißt die Ausstellung mit rund 30 Bildern und Zeichnungen des Hobbymalers Gerhard Taubert (1920 bis 2001). Dieser stammt aus Lichtenstein-Callnberg und heiratete nach Rödlitz. Sein Berufsleben lang...