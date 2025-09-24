Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das Gebäude Poststraße 4 war lange Zeit Rathaus des heutigen Ortsteils Callnberg, danach bis 1996 Lichtensteiner Rathaus. Seitdem sitzt hier die Polizei.
Das Gebäude Poststraße 4 war lange Zeit Rathaus des heutigen Ortsteils Callnberg, danach bis 1996 Lichtensteiner Rathaus. Seitdem sitzt hier die Polizei. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Lichtensteiner Museum: Wird am Sonntag das Geheimnis gelüftet?
Redakteur
Von Bernd Appel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Lichtenstein hat momentan kein richtiges Stadtmuseum, nur ein Schaudepot. Zum 100. Kaffeeklatsch soll nun offenbar Spannendes verkündet werden.

Es ist ein Erfolgsformat: Seit 1998 lädt das Lichtensteiner Stadtmuseum regelmäßig zu Veranstaltungen unter der Überschrift „Kaffeeklatsch“ ein, meistens am Sonntagnachmittag und oft an historischen Orten wie Villen, ehemaligen Fabriken oder Gasthäusern. 2011 probierte Museumschefin Anne-Sophie Berner etwas Neues aus, doch der 5-Uhr-Tee...
