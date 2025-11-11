Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Auch in diesem Jahr lädt der Musikverein zum Weihnachtskonzert ins Glaubenscentrum.
Auch in diesem Jahr lädt der Musikverein zum Weihnachtskonzert ins Glaubenscentrum. Bild: Thomas Kretschel/Archiv
Hohenstein-Ernstthal
Lichtensteiner Musikverein bereitet Weihnachtskonzerte vor
Redakteur
Von Bernd Appel
Der Vorverkauf geht in der nächsten Woche in einem Geschäft der Lichtensteiner Innenstadt über die Bühne.

Für den Lichtensteiner Musikverein gibt es derzeit besonders viel zu tun: Vorbereitungen und Proben für die drei Weihnachtskonzerte laufen auf Hochtouren. Bereits Mitte Oktober gab es deshalb einen Workshop mit Dozenten der Deutschen Bläserakademie in Bad Lausick. Das erste Weihnachtskonzert findet am Samstag, 29. November, im Bürgergarten in...
