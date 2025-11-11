Lichtensteiner Musikverein bereitet Weihnachtskonzerte vor

Der Vorverkauf geht in der nächsten Woche in einem Geschäft der Lichtensteiner Innenstadt über die Bühne.

Für den Lichtensteiner Musikverein gibt es derzeit besonders viel zu tun: Vorbereitungen und Proben für die drei Weihnachtskonzerte laufen auf Hochtouren. Bereits Mitte Oktober gab es deshalb einen Workshop mit Dozenten der Deutschen Bläserakademie in Bad Lausick. Das erste Weihnachtskonzert findet am Samstag, 29. November, im Bürgergarten in...