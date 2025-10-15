Lichtensteiner Naturbad: Wahrzeichen soll gerettet werden

Demnächst wird ein Crowdfunding-Projekt vorgestellt, bei dem Naturbad-Verein und Sparkasse kooperieren: Es geht um den Pavillon des früheren Freibads.

Der Pavillon hat fast ein Jahrhundert auf dem Buckel, Wind und Wetter haben dem denkmalgeschützten Bauwerk im alten Lichtensteiner Freibadgelände schwer zugesetzt. Die „Brausenhalle“ war anlässlich der Eröffnung des Freibads im Juli 1927 eingeweiht worden, der Pavillon hat also schon immer dazugehört. Auf dem Dach wurde Wasser in einer...