Der Pavillon wurde 1927 eingeweiht und soll vor dem weiteren Verfall gerettet werden.
Der Pavillon wurde 1927 eingeweiht und soll vor dem weiteren Verfall gerettet werden.
Hohenstein-Ernstthal
Lichtensteiner Naturbad: Wie es nach der Spendenaktion weitergehen soll
Redakteur
Von Bernd Appel
Über 6000 Euro sind bisher für den Pavillon im Bad-Gelände zusammengekommen – beachtlich, doch bis zum ausgegebenen Ziel fehlt noch einiges. Wie steht’s aktuell überhaupt um die Naturbad-Pläne?

Ist das noch zu schaffen? Bis Jahresende sollen 10.000 Euro Spenden für die Notsicherung des alten Pavillons im Gelände des Lichtensteiner Bads zusammenkommen – so das erklärte Ziel der Aktion, die der Förderverein des geplanten Naturbads im Oktober auf den Weg gebracht hat. Sie wird von der Sparkasse Chemnitz unterstützt und läuft über...
