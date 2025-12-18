Lichtensteiner Naturbad: Wie es nach der Spendenaktion weitergehen soll

Hohenstein-Ernstthal
Über 6000 Euro sind bisher für den Pavillon im Bad-Gelände zusammengekommen – beachtlich, doch bis zum ausgegebenen Ziel fehlt noch einiges. Wie steht’s aktuell überhaupt um die Naturbad-Pläne?
Ist das noch zu schaffen? Bis Jahresende sollen 10.000 Euro Spenden für die Notsicherung des alten Pavillons im Gelände des Lichtensteiner Bads zusammenkommen – so das erklärte Ziel der Aktion, die der Förderverein des geplanten Naturbads im Oktober auf den Weg gebracht hat. Sie wird von der Sparkasse Chemnitz unterstützt und läuft über...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.