Lichtensteiner Neubaugebiet: Verlassenes Auto sorgt für Unmut bei Anwohnern

Seit mindestens anderthalb Jahren steht ein Opel Corsa ungenutzt auf dem letzten Parkplatz an der Schulstraße und wächst allmählich zu. Die Anwohner ärgern sich über scheinbare Untätigkeit der Behörden – doch jetzt könnte es ganz schnell gehen.

Eine schwarz-weiße Katze hat es sich unter dem silbernen Opel Corsa gemütlich gemacht und schreckt hoch, als plötzlich jemand dicht heran kommt. Damit hat sie wohl nicht gerechnet: Das Fahrzeug am Rand des Parkplatzes in der Lichtensteiner Schulstraße ist schon ewig nicht mehr bewegt worden, von einer Seite her wächst es immer weiter ein....