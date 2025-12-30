MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Christian Bretschneider (rechts) lädt zum Neujahrsspaziergang.
Christian Bretschneider (rechts) lädt zum Neujahrsspaziergang. Bild: Andreas Kretschel
Christian Bretschneider (rechts) lädt zum Neujahrsspaziergang.
Christian Bretschneider (rechts) lädt zum Neujahrsspaziergang. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Lichtensteiner Neujahrsspaziergang mit dem Nachtwächter
Redakteur
Von Bernd Appel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Rundgang durchs abendliche Lichtenstein hat inzwischen eine lange Tradition. Am Donnerstag ist es wieder soweit.

Wer Interesse an Lichtensteiner Stadtgeschichte hat, der sollte sich den Abend des Neujahrstages frei halten: Nachtwächter Christian Bretschneider lädt um 17 Uhr erneut zum beliebten Neujahrsspaziergang ein. Treffpunkt ist die Stadtbibliothek Am Mühlgraben 3, und natürlich werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer als erstes einiges über die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:01 Uhr
2 min.
Das sind die beliebtesten Babynamen in Sachsen 2025
Welche Babynamen hierzulande 2025 besonders beliebt waren, steht nun fest. (Archiv)
Wie soll das Kind heißen? Werdende Eltern haben da durchaus die Qual der Wahl. Für diese Namen haben sich die Eltern im Freistaat dieses Jahr besonders häufig entschieden.
Patrick Hyslop
09:46 Uhr
1 min.
Am 4. Advent wieder Schlosskonzert in Lichtenstein
Erneut wird das Schloss beleuchtet und davor musiziert.
Seit der Coronazeit hat sich der Auftritt zu einer Tradition entwickelt. Die Musik ist in der gesamten Innenstadt zu hören.
Bernd Appel
01.12.2025
4 min.
Nach Diebstahl aus Lichtensteins Folterkammer: Beil und Schwert sind wieder da
Lichtensteins Nachtwächter Christian Bretschneider freut sich über die Rückkehr von Richtschwert und Richtbeil in die Folterkammer des Schlosses.
Eine frohe Botschaft gibt es für den Lichtensteiner Geschichtsverein: Zwei der drei gestohlenen Exponate aus der Folterkammer des Schlosses sind wieder aufgetaucht. Bekommt der Museumschef in St. Egidien jetzt Ärger wegen eines Ehrenwortes?
Bernd Appel
17:45 Uhr
1 min.
Unfall im Erzgebirge: Seniorin von rückwärtsfahrendem Auto erfasst
Unfälle in Annaberg-Buchholz und Niederdorf hielten die Polizei auf Trab.
Bei Unfällen in Annaberg-Buchholz und Niederdorf sind eine Fußgängerin (73) schwer und eine Autofahrerin (21) leicht verletzt worden. Das ist passiert.
Holk Dohle
30.12.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge benennt Straße um – nach Hinweis von Schülern
Die Felix-Weise-Straße in Annaberg-Buchholz wird umbenannt.
Die Felix-Weise-Straße in Annaberg-Buchholz wird bald in Felix-Weiße-Straße umbenannt. Dem vorausgegangen ist ein Brief an den Oberbürgermeister. Was das nun für Anwohner und ansässige Firmen bedeutet.
Patrick Herrl
17:42 Uhr
3 min.
Leitartikel zum neuen Jahr: Lieber nicht ganz so perfekt sein.
Ein Prosit aufs neue Jahr: Aber vielleicht muss ja nicht alles perfekt sein?
Die Sehnsucht nach Perfektionismus ist in Deutschland oft besonders groß. Diesem Streben hat das Land auch viel zu verdanken. Doch in Politik und Verwaltung bremst diese Haltung derzeit zu viel aus. Das muss sich ändern.
Tobias Peter
Mehr Artikel