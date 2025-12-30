Lichtensteiner Neujahrsspaziergang mit dem Nachtwächter

Der Rundgang durchs abendliche Lichtenstein hat inzwischen eine lange Tradition. Am Donnerstag ist es wieder soweit.

Wer Interesse an Lichtensteiner Stadtgeschichte hat, der sollte sich den Abend des Neujahrstages frei halten: Nachtwächter Christian Bretschneider lädt um 17 Uhr erneut zum beliebten Neujahrsspaziergang ein. Treffpunkt ist die Stadtbibliothek Am Mühlgraben 3, und natürlich werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer als erstes einiges über die...