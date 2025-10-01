Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Eingangsbereich der Passage am Stadion war bisher ein Jugend-Treffpunkt – auch damit ist es jetzt vorbei.
Der Eingangsbereich der Passage am Stadion war bisher ein Jugend-Treffpunkt – auch damit ist es jetzt vorbei. Bild: Markus Pfeifer
Hohenstein-Ernstthal
Lichtensteiner Passage am Stadion: Gibt’s ein Leben nach dem Penny-Aus?
Redakteur
Von Bernd Appel
Seit vier Monaten ist die einstige Einkaufspassage dicht, am Eingang kündigen bunte Plakate einen „Neustart“ an. Was hat es damit auf sich?

Ein paar Autos parken immer noch vor der Passage Am Stadion am Rande des Lichtensteiner Neubaugebiets. Zwar ist die Passage selbst seit 5. Juni geschlossen. Doch es gibt im Komplex noch Fitnessstudio, Friseursalon und Fahrschule, die von außen zu erreichen sind, und nicht zu vergessen etliche Wohnungen in den drei Stockwerken darüber. Zweimal...
30.09.2025
3 min.
Neue Idee für das Lichtensteiner Stadtmuseum wird von Experten auf Machbarkeit geprüft
Das einstige Callnberger Rathaus in Lichtenstein könnte eine Zukunft als Stadtmuseum haben.
Der 100. Museumskaffeeklatsch in Lichtenstein fand am Sonntag im früheren Rathaus im Stadtteil Callnberg statt. Bürgermeister Jochen Fankhänel hat seine Ideen für das Gebäude vorgestellt.
Markus Pfeifer
03.10.2025
3 min.
Thronwechsel in Luxemburg - Guillaume wird neuer Großherzog
Nach 25 Jahren bekommt Luxemburg einen neuen Großherzog: Guillaume. (Archivbild)
Nach 25 Jahren gibt es an der Spitze des Luxemburger Großherzogtums einen Wechsel. Es ist nicht nur für die Royals ein historischer Tag.
03.10.2025
2 min.
Flugausfälle wegen Drohnensichtungen am Flughafen München
Rund 20 Flüge fielen am Donnerstagabend am Münchner Flughafen aus.
Nächtliche Aufregung am Münchner Flughafen: Menschen berichten von einer Drohne am Himmel. Rund 20 Flüge werden gestrichen. Polizei und Hubschrauber suchen das Gelände ab.
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
25.09.2025
3 min.
Lichtensteiner Rosenfest soll 2026 den Ort wechseln
Bis weit in den Herbst hinein blühen die Rosen am Kulturpalais in Lichtenstein. Im kommenden Juni soll das traditionelle Rosenfest erstmals an diesem Ort gefeiert werden.
Erstmals will die Stadt das Ereignis ans Kulturpalais verlegen – und dies nicht nur wegen der schönen Rosen, sondern auch aus handfesten Gründen.
Bernd Appel
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
