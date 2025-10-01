Lichtensteiner Passage am Stadion: Gibt’s ein Leben nach dem Penny-Aus?

Seit vier Monaten ist die einstige Einkaufspassage dicht, am Eingang kündigen bunte Plakate einen „Neustart“ an. Was hat es damit auf sich?

Ein paar Autos parken immer noch vor der Passage Am Stadion am Rande des Lichtensteiner Neubaugebiets. Zwar ist die Passage selbst seit 5. Juni geschlossen. Doch es gibt im Komplex noch Fitnessstudio, Friseursalon und Fahrschule, die von außen zu erreichen sind, und nicht zu vergessen etliche Wohnungen in den drei Stockwerken darüber. Zweimal...