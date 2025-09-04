Lichtensteiner Standgebühren-Streit: So viel Zoff um wenig Geld

Eigentlich gibt es längst einen Spender, doch der Kinderhilfe geht es ums Prinzip. Sowohl Kinderhilfe als auch Rathaus legen noch mal nach.

An diesem Freitag steht ein Stand der Lichtensteiner Kinderhilfe im Auersbergcenter in St. Egidien, mit einem Bücherflohmarkt will man ein paar Euro einnehmen. „Bezahlen müssen wir dafür nichts“, sagt Kinderhilfe-Chefin Ute Hoch. „Natürlich nicht.“ Das sei in den Nachbarkommunen die Normalität. Nur im heimischen Lichtenstein werde man... An diesem Freitag steht ein Stand der Lichtensteiner Kinderhilfe im Auersbergcenter in St. Egidien, mit einem Bücherflohmarkt will man ein paar Euro einnehmen. „Bezahlen müssen wir dafür nichts“, sagt Kinderhilfe-Chefin Ute Hoch. „Natürlich nicht.“ Das sei in den Nachbarkommunen die Normalität. Nur im heimischen Lichtenstein werde man...