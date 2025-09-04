Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Kinderhilfe-Chefin Ute Hoch auf dem Lichtensteiner Altmarkt: Der städtische Zuschuss gehe für Parkgebühren drauf, sagt sie.
Kinderhilfe-Chefin Ute Hoch auf dem Lichtensteiner Altmarkt: Der städtische Zuschuss gehe für Parkgebühren drauf, sagt sie.
Hohenstein-Ernstthal
Lichtensteiner Standgebühren-Streit: So viel Zoff um wenig Geld
Redakteur
Von Bernd Appel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eigentlich gibt es längst einen Spender, doch der Kinderhilfe geht es ums Prinzip. Sowohl Kinderhilfe als auch Rathaus legen noch mal nach.

An diesem Freitag steht ein Stand der Lichtensteiner Kinderhilfe im Auersbergcenter in St. Egidien, mit einem Bücherflohmarkt will man ein paar Euro einnehmen. „Bezahlen müssen wir dafür nichts“, sagt Kinderhilfe-Chefin Ute Hoch. „Natürlich nicht.“ Das sei in den Nachbarkommunen die Normalität. Nur im heimischen Lichtenstein werde man...
