Lichtensteiner stiehlt sieben leere Flaschen: Staatsanwalt besteht auf Prozess

Ein Kleinkrimineller hat Diebesgut im Wert von einem Euro und fünf Cent entwendet. Weil er dabei ein Multifunktionswerkzeug in der Tasche hatte, drohen ihm nun mehrere Monate Haft.

Als „Diebstahl mit Waffen“ ist am Amtsgericht Hohenstein-Ernstthal aktuell eine Tat angeklagt, die ein 28-jähriger Lichtensteiner vor zwei Jahren am Nettomarkt seiner Heimatstadt verübt hat: Laut Staatsanwaltschaft brach er zusammen mit einem Kumpel in einen verschlossenen Müllcontainer vor dem Gebäude ein und erbeutete sieben leere...