Lichtensteiner Wein: Bei der Lese wird nicht nur gearbeitet, sondern auch eine echte Rarität verkostet

Hohenstein-Ernstthal
Schlossherr Mario Schreckenbach hat zusammen mit Helfern den ersten von drei Weinlese-Einsätzen dieses Jahres absolviert. Es gab viel zu tun. Vom Vorjahr gibt es dagegen nur eine kleine Weinedition.
Eigenen Wein anzubauen, erfordert nicht nur viel Zeit und Handarbeit, sondern auch den Segen des Wettergottes. Im vergangenen Jahr hatte er, wie vielen Winzern, auch Schlossherr Mario Schreckenbach einen Strich durch die Rechnung gemacht. Starker Spätfrost im Frühjahr sorgte für große Schäden. Lediglich die späte Weinsorte „Souvignier...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.