Die Kinderhilfe hat auch eine kleine Theatergruppe.
Die Kinderhilfe hat auch eine kleine Theatergruppe.
Hohenstein-Ernstthal
Lichtensteins Kinderhilfe lädt zum „Mini-Weihnachtsmarkt“
Redakteur
Von Bernd Appel
In den Räumen am Altmarkt 8 gibt es allerlei Dinge zu kaufen – der Erlös kommt Kindern zugute.

Zu einem „Mini-Weihnachtsmarkt“ lädt der Lichtensteiner Kinderhilfeverein am Mittwoch, 17. Dezember, von 11 bis 17 Uhr in die Räume am Altmarkt 8 ein. Im Angebot sind dabei nach Auskunft von Vereinschefin Ute Hoch Stricksachen wie Socken, Mützen und vieles mehr, Weihnachtstischwäsche, Bücher und viele Artikel, die in den Projekten des...
