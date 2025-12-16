Lichtensteins Kinderhilfe lädt zum „Mini-Weihnachtsmarkt“

Hohenstein-Ernstthal
In den Räumen am Altmarkt 8 gibt es allerlei Dinge zu kaufen – der Erlös kommt Kindern zugute.
Zu einem „Mini-Weihnachtsmarkt“ lädt der Lichtensteiner Kinderhilfeverein am Mittwoch, 17. Dezember, von 11 bis 17 Uhr in die Räume am Altmarkt 8 ein. Im Angebot sind dabei nach Auskunft von Vereinschefin Ute Hoch Stricksachen wie Socken, Mützen und vieles mehr, Weihnachtstischwäsche, Bücher und viele Artikel, die in den Projekten des...
