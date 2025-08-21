Lieder von Robert Schumann in der Trinitatiskirche Hohenstein-Ernstthal

Hohenstein-Ernstthal
Kantor Willy Wagner singt Lieder aus den Zyklen „Dichterliebe“ und „Sechs Gedichte aus dem Liederbuche eines Malers“.
Ein Liederabend mit Werken von Robert Schumann ist am Sonntag im Gemeindesaal der St.-Trinitatis-Kirche Hohenstein-Ernstthal zu erleben. Unter dem Motto „Kunst, Liebe und Poesie“ trägt der Kantor Willy Wagner Lieder des weltweit berühmten Zwickauer Komponisten vor. Begleitet wird er am Klavier von der Dresdner Pianistin Suyeon Bang. Auf dem...
