Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Im vergangenen Jahr haben etwa 80 Besucher das Sommerkino erlebt.
Im vergangenen Jahr haben etwa 80 Besucher das Sommerkino erlebt. Bild: Conny Oehler
Im vergangenen Jahr haben etwa 80 Besucher das Sommerkino erlebt.
Im vergangenen Jahr haben etwa 80 Besucher das Sommerkino erlebt. Bild: Conny Oehler
Hohenstein-Ernstthal
Lobsdorf: Sommerkino mit Roster und Popcorn
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Heimatverein „Wir Lobsdorfer“ zeigt am Samstag zwei Filme.

Am Samstag findet zum dritten Mal das Sommerkino im St. Egidiener Ortsteil Lobsdorf statt. Wie Conny Oehler vom Heimatverein „Wir Lobsdorfer“ mitteilt, werden auf dem Gelände des Heimatvereins an der Bücherzelle zwei Filme gezeigt. Zu sehen sind ab 17 Uhr ein Kinderfilm, ab 19 Uhr ein Familienfilm. Was genau gezeigt wird, darf aus...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.08.2025
1 min.
FC Erzgebirge verliert Testspiel bei Chemie Leipzig
Nicht zufrieden nach der Test-Niederlage in Leutzsch. FCE-Trainer Jens Härtel.
Das hat Trainer Jens Härtel nicht gefallen: Durch zwei frühe Gegentore unterliegen die Auer ohne eigenen Treffer gegen den Fußball-Regionalligisten.
FP
09:25 Uhr
2 min.
Knapp 58 Millionen Euro für Chemnitzer Stadtentwicklung
Als Interventionsfläche zur Kulturhauptstadt ist die historische Hartmannfabrik mit Millionenaufwand auf Vordermann gebracht worden. Aus einer Fabrikruine wurde das Besucherzentrum der Kulturhauptstadt. (Archivbild)
Für das Kulturhauptstadtjahr sind zahlreiche Gebäude und Plätze in Chemnitz mit Millionenaufwand auf Vordermann gebracht worden. Doch es gibt auch Rückschläge.
11.08.2025
3 min.
Juhu Sonnenuntergang! Zeit für Sommerkino - Fünf Tipps für Mittelsachsen
Wenn die Sonne untergeht, lässt es sich im Sommerkino richtig gemütlich machen.
Endlich beginnt der Sommer! Ausgerechnet, wenn die Schule wieder losgeht. Da lohnt sich doch schon mal ein Blick auf Tipps für Ende der Woche. Einiges ist sogar kostenfrei.
Cornelia Schönberg
09:23 Uhr
4 min.
Trump informiert Selenskyj und andere Europäer über Gipfel
Trump und Putin schütteln sich beim Pressestatement nach ihrem Gespräch die Hand.
Was hat der Alaska-Gipfel gebracht, wie soll es weitergehen? Trump informiert die Europäer. In ersten Reaktionen wird vor allem Enttäuschung über den Gipfel deutlich.
23.05.2025
1 min.
Gaudi-Olympiade und Bücherbasar in Lobsdorf
Die Bücherbasare bei Conny Oehler (2. v. l.) finden jedes Mal viel Anklang.
Am Wochenende gibt es im Ort Gelegenheit zum Feiern und Schmökern.
Bernd Appel
14.08.2025
4 min.
Verkehrskontrolle am VW-Werk in Zwickau: Wie Lastwagen automatisch gescannt werden
Patrick Lange sitzt in einem Fahrzeug des Bundesamtes, das wie ein Büro eingerichtet ist.
Einige Trucker mussten am Donnerstag auf der B 93 eine Zwangspause einlegen. Moderne Technik hilft den Prüfern, Gesetzesverstöße schnell zu erkennen.
Johannes Pöhlandt
Mehr Artikel