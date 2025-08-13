Lobsdorf: Sommerkino mit Roster und Popcorn

Der Heimatverein „Wir Lobsdorfer“ zeigt am Samstag zwei Filme.

Am Samstag findet zum dritten Mal das Sommerkino im St. Egidiener Ortsteil Lobsdorf statt. Wie Conny Oehler vom Heimatverein „Wir Lobsdorfer“ mitteilt, werden auf dem Gelände des Heimatvereins an der Bücherzelle zwei Filme gezeigt. Zu sehen sind ab 17 Uhr ein Kinderfilm, ab 19 Uhr ein Familienfilm. Was genau gezeigt wird, darf aus...