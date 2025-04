„Macht Schluss mit den Querelen!“: Bernsdorfs Bürgermeisterin kritisiert St. Egidien

Roswitha Müller „platzt der Kragen“: Kurz vor ihrem Ausscheiden aus dem Amt äußert sie sich zum Dauer-Zoff in der Verwaltungsgemeinschaft. Und macht deutlich, wen sie für hauptverantwortlich hält. Ihr Amtskollege aus St. Egidien kontert.

Nur noch bis 31. Mai ist Roswitha Müller (FDP) ehrenamtliche Bürgermeisterin von Bernsdorf. Kurz vor Ende der Amtszeit ist ihr „der Kragen geplatzt“, wie sie selbst in einem Brief an die „Freie Presse“ formuliert. Anlass ist die Berichterstattung über den andauernden Konflikt zwischen Lichtenstein und St. Egidien. Der wirkt sich auch...