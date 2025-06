Markus Kaufmann spielt Liszt und Chopin im Gymnasium Lichtenstein

Ein musikalisches Erlebnis der Extraklasse – Markus Kaufmann spielt im Rahmen des Rosenfestes.

Ein Konzert mit Markus Kaufmann ist am 13. Juni, 19.30 Uhr im Rahmen des Rosenfestes in Lichtenstein zu erleben. Schon der 120 Jahre alte, 3,20 Meter lange Konzertflügel in der Aula des Gymnasiums ist außergewöhnlich. Doch Markus Kaufmann gibt auch dem Programm eine besondere Note. So soll die Polonaise in As-Dur von Frédéric Chopin den...