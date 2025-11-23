Marmelade, Mohn und vieles mehr – Adventsschau der Gartenbaumschule bietet viel Leckeres

Hohenstein-Ernstthal
Dekoartikel, winterfeste Pflanzen und sogar schon Weihnachtsbäume weckten bei der Adventsschau im Gartencenter am Sachsenring Interesse. Auch regionale Köstlichkeiten waren Thema.
Zwischen Weihnachtssternen, Kränzen und vielen anderen floralen Hinguckern war bei der Adventsschau im Gartencenter am Alten Sachsenring auch der Stand von „Holunder & Co“ sehenswert. „Es ist toll, dass ich immer diesen schönen Schrank nutzen kann“, sagte Eva Melzer, die in Hohenstein-Ernstthal Marmeladen, Fruchtgelees, aber auch feurige...
