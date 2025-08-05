Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
MDR Sachsen-Morgenmoderator Silvio Zschage war auf der Westernranch zu Gast.
MDR Sachsen-Morgenmoderator Silvio Zschage war auf der Westernranch zu Gast. Bild: Andreas Kretschel
MDR Sachsen-Morgenmoderator Silvio Zschage war auf der Westernranch zu Gast.
MDR Sachsen-Morgenmoderator Silvio Zschage war auf der Westernranch zu Gast. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
MDR Sachsen kommt zur Sommerparty nach Hohenstein-Ernstthal
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

MDR Sachsen-Morgenmoderator Silvio Zschage war am Dienstag mit seinem „Musik-Mix-Mobil“ auf der auf der Westernranch zu Gast.

Das Musik-Mix-Mobil von MDR Sachsen hat am Dienstag beim Sommerfest des Vereins Halt in Hohenstein-Ernstthal Station gemacht. Morgenmoderator Silvio Zschage hat die rund 50 Gäste eine Stunde mit Musik von Roland Kaiser bis Udo Lindenberg unterhalten. Für Organisatorin Ines Schlösser war der prominente Besuch eine unerwartete Überraschung. Erst...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.08.2025
3 min.
„Ihr seid doch die Berliner“ – Womit Großstädter im Erzgebirge nicht rechnen
Katharina Wortberg-Jäger und Philipp Jäger stecken bereits mitten im „Erzperiment“.
Als Punktlandung kann bereits jetzt die Marketingaktion der Wirtschaftsförderung Erzgebirge bezeichnet werden. „Erzperiment“ soll neugierig machen aufs Leben im Erzgebirge und auf die Menschen. Funktioniert das?
Katrin Kablau
14:00 Uhr
4 min.
Party mit MDR-Moderator Silvio Zschage auf der Westernranch in Hohenstein-Ernstthal
Silvio Zschage (rechts) von MDR Sachsen war mit seinem Musik-Mix-Mobil auf der Westernranch zu Gast. Musikkenner Frank Elste hat einen MDR-Thermobecher gewonnen.
Der Termin zum Sommerfest war lange geplant. Doch es hatte niemand ernsthaft damit gerechnet, dass der MDR Sachsen-Morgenmoderator dabei sein würde.
Cristina Zehrfeld
19:00 Uhr
2 min.
Schlagerstar gastiert auf dem Bergfest in Hohenstein-Ernstthal
Traditionell ist auf dem Bergfest ein Schlagerstar zu Gast. In diesem Jahr war das Olaf Berger. Doch kann er das Publikum noch begeistern?
Cristina Zehrfeld
08.08.2025
3 min.
CDU fordert Flussbad für Hamburg
Trotz vieler Strände in Hamburg gibt es an der Elbe keine Badestelle - die CDU will das ändern (Archivbild).
In Paris kann erstmals seit 100 Jahren wieder in der Seine gebadet werden. In Kopenhagen gibt es mehrere Hafen-Bäder. In Hamburg sucht man vergebens nach so einer Badestelle. Die CDU will das ändern.
07.08.2025
3 min.
„Das ist übertrieben“: Hohenstein-Ernstthaler Bürgermeister trägt bei der Ehrung von Ehrenamtlichen zu dick auf
Ruth Schneeweiß wurde für ihr Engagement in der Christophori-Kirchgemeinde geehrt.
Sieben ehrenamtliche Hohenstein-Ernstthaler Bürger wurden in diesem Jahr ausgezeichnet. In einem Fall hat sich Bürgermeister Lars Kluge etwas zu sehr von seiner Begeisterung mitreißen lassen.
Cristina Zehrfeld
08.08.2025
5 min.
Ralf König wird 65 und ringt mit Siegfried
Ralf König ist schon seit 40 Jahren einer der erfolgreichsten deutschen Comiczeichner.
Ralf König ist Comic-Zeichner, Schwulen-Ikone und Spezialist für das Aufspießen von Homo- und Hetero-Klischees. Persönlich ist er anders, als ihn sich so mancher Fan vorstellen dürfte.
Christoph Driessen, dpa
Mehr Artikel