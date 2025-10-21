Mega-Pflanzaktion läuft am Samstag in Lichtenstein: Für jeden Einwohner ein Frühblüher

Außerdem wird die Streuobstwiese am Kulturpalais Zuwachs durch weitere Apfelbäumchen bekommen. Gepflanzt wird am Freitag auch in Langenberg.

Die Kulturhauptstadt macht es möglich: Unter dem Motto „Gelebte Nachbarschaft am Samstag, 25. Oktober, ist die Bürgerschaft ab 10 Uhr eingeladen, die Streuobstwiese zwischen Schlossallee und Angergasse in Lichtenstein mitzugestalten – zum einen durch junge Bäume, zum anderen durch zahlreiche Frühblüher. Angelegt wurde die Wiese im Zuge...