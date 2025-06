Meinsdorf: Feuerwehr löscht am Waldrand

Am Freitagmorgen hatte es Alarm gegeben.

Am Freitagmorgen, gegen 9 Uhr, wurde die Freiwillige Feuerwehr Langenberg-Meinsdorf alarmiert: Gemeldet worden war ein Feuer in einem Waldstück in der Nähe der Straße „Zur Jägersruh“ im Callenberger Ortsteil Meinsdorf. Wie sich vor Ort herausstellte, loderten die Flammen auf einem größeren Wiesengrundstück, Bäume waren noch nicht in...