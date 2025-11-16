Mercedes rammt Seat: Unfall mit 45.000 Euro Sachschaden in Lichtenstein

In Lichtenstein hat sich am Samstag ein schwerer Unfall ereignet. Zwei Menschen kamen ins Krankenhaus. Vier Stunden war der Verkehr beeinträchtigt.

Gut 45.000 Euro Sachschaden sind am Samstag bei einem Unfall in Lichtenstein entstanden. Das teilte die Polizei mit. Ein Mercedes-Fahrer (72) steuerte sein Auto gegen 18.20 Uhr aus einer Grundstückseinfahrt auf der Straße am Bahnhof in Richtung Stadtzentrum. Dabei nahm er einem Seat-Fahrer (29), der von rechts kam, die Vorfahrt. Der Seat...