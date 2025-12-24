Meterhohe Flammen: Warum die Feuerwehr nach Gersdorf ausrücken musste

Wegen eines vermeintlichen Wohnhausbrandes sind die Einsatzkräfte am Dienstagabend in Gersdorf alarmiert worden.

Ein Feuerwehreinsatz an der Hauptstraße in Gersdorf hat am Dienstagabend für Aufsehen gesorgt. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Gersdorf, Oberlungwitz und Hohenstein-Ernstthal sowie Polizei und Rettungsdienst wurden zu einem vermeintlichen Wohnhausbrand alarmiert, nachdem Anwohner hoch lodernde Flammen gesehen hatten. Der...