Miniiwelt in Lichtenstein: Maskottchen und Blaulicht-Gäste sollen einen guten Endspurt einläuten

Im September ist in der Miniwelt in Lichtenstein viel los. Nach einer bisher durchwachsenen Saison hoffen die Verantwortlichen auf viele Besucher.

In der Miniwelt in Lichtenstein wird es am Sonntag bunt. Das Maskottchentreffen findet statt und sorgt für plüschige Besucher. Sie werden laut Annett Gruber aus dem Bereich Öffentlichkeitsarbeit gegen 12 Uhr ankommen und sollen etwa 13 Uhr sowie 15.30 Uhr auf „Weltreise“ durch den Park gehen, in dem in den vergangenen Wochen vieles...