Minikosmos Lichtenstein lädt zu Lesung und Konzert

Hohenstein-Ernstthal
Die Miniwelt Lichtenstein ist momentan in der Winterpause, doch im direkt daneben befindlichen Minikosmos kann man Interessantes erleben.
Zu einer „einzigartigen Lese-Reise“ mit Whysker unter der Überschrift „Sonne, Mond & Saiten“ lädt der Minikosmos in Lichtenstein, unmittelbar an der Miniwelt, am Samstag, 10. Januar. „Whysker“ ist der Künstlername des sächsischen Musikers Willi Papperitz. Er leitet auch Workshops, arbeitet als Sprecher, produziert Imagefilme,...
