Miniwelt in Lichtenstein: Gruseliger Ausklang einer schwierigen Saison

Zwischen Pyramide, Eiffelturm und anderen Modellen weltbekannter Bauwerke waren am Freitagnachmittag allerlei gruselige Wesen unterwegs. So voll war es dieses Jahr nur selten.

Stockbrot schmeckt auch Gespenstern und Hexen. Das wurde am Freitagnachmittag in der Miniwelt an der großen Feuerschale deutlich. Die darf zu Halloween nicht fehlen, genau wie Livemusik, der Lampionumzug als Weltreise im Kleinformat und einiges mehr. „Die Veranstaltung hat sich gut etabliert und ist auch diesmal wieder ein Erfolg“, sagte...