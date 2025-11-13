Miniwelt Lichtenstein: „Einbrecher waren wohl ziemlich dumm“

Sie wollten offenbar einen Rasentraktor stehlen, das ging jedoch gründlich schief. In der Vergangenheit gab es ähnlich missglückte Einbruchsversuche.

Am Donnerstagmorgen haben Mitarbeiter der Lichtensteiner Miniwelt zunächst nur das Werkzeug bemerkt, das rund um ihren Multicar verstreut war. „Der oder die Einbrecher sind wohl übers Tor gestiegen, das Schloss war nicht beschädigt“, berichtet Miniwelt-Chefin Anke Krasselt. Bei der Kontrolle stellte sich heraus: Der Husqvarna-Rasentraktor,...