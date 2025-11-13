Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Anke Krasselt mit dem Rasentraktor vor dem unteren Tor, an dem die Diebe scheiterten.
Anke Krasselt mit dem Rasentraktor vor dem unteren Tor, an dem die Diebe scheiterten. Bild: Andreas Kretschel
Anke Krasselt mit dem Rasentraktor vor dem unteren Tor, an dem die Diebe scheiterten.
Anke Krasselt mit dem Rasentraktor vor dem unteren Tor, an dem die Diebe scheiterten. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Miniwelt Lichtenstein: „Einbrecher waren wohl ziemlich dumm“
Redakteur
Von Bernd Appel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sie wollten offenbar einen Rasentraktor stehlen, das ging jedoch gründlich schief. In der Vergangenheit gab es ähnlich missglückte Einbruchsversuche.

Am Donnerstagmorgen haben Mitarbeiter der Lichtensteiner Miniwelt zunächst nur das Werkzeug bemerkt, das rund um ihren Multicar verstreut war. „Der oder die Einbrecher sind wohl übers Tor gestiegen, das Schloss war nicht beschädigt“, berichtet Miniwelt-Chefin Anke Krasselt. Bei der Kontrolle stellte sich heraus: Der Husqvarna-Rasentraktor,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.11.2025
2 min.
Keine Gleise, aber: Grenzbrücke im Erzgebirge erhält Bahnsignal
Ein Eisenbahnsignal am Grenzübergang in Bärenstein erinnert an die Grenzverbindung zu Vejprty.
Erstaunte Blicke hat am Dienstag eine Aufbauaktion in Bärenstein geerntet. An der gemeinsamen Mitte zur tschechischen Nachbarstadt Vejprty hat ein Zeitzeugnis seinen Platz erhalten.
Christof Heyden
16:06 Uhr
2 min.
Dynamo Dresden gewinnt Test gegen Energie Cottbus mit 3:0
Im Testspiel gegen Drittligist Energie Cottbus traf Dresdens Jonas Oehmichen (r) zur Führung. (Archivbild)
Aufsteiger Dynamo Dresden wartet in der 2. Bundesliga auf den ersten Heimsieg der Saison. Cottbus verbuchte gerade die erste Drittliga-Niederlage daheim. Den Test gegeneinander gewinnt Dynamo klar.
16:00 Uhr
2 min.
Limbach-Oberfrohnaer verursacht Unfall in Chemnitz: Geschädigte zeigt Mitgefühl
Ein Unfall auf einem Chemnitzer Parkplatz endete am Donnerstag vor Gericht.
Auf einem Parkplatz in Chemnitz hatte der Limbach-Oberfrohnaer eine 74-Jährige angefahren. Sie erlitt schwere Verletzungen. Groll zeigte sie vor Gericht aber nicht.
Julia Grunwald
11.11.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge erteilt weiterem Lebensmittelmarkt eine Absage
Auf diesem Gelände an der B 101 in Lauter könnte bald ein weiterer Einkaufsmarkt entstehen.
Im Dezember 2022 hat in Lauter an der Staatsstraße B 101 ein neu gebauter Rewe-Markt eröffnet. Nun gibt es ein ähnliches Ansinnen fast direkt gegenüber. Das Votum der Stadträte fiel eindeutig aus.
Anna Neef
31.10.2025
3 min.
Miniwelt in Lichtenstein: Gruseliger Ausklang einer schwierigen Saison
An der großen Feuerschale konnten sich Gruselgäste wärmen und Knüppelteig backen.
Zwischen Pyramide, Eiffelturm und anderen Modellen weltbekannter Bauwerke waren am Freitagnachmittag allerlei gruselige Wesen unterwegs. So voll war es dieses Jahr nur selten.
Markus Pfeifer
14.09.2025
1 min.
Sogar ein Riese braucht einen Schirm: Maskottchen hadern in der Miniwelt Lichtenstein mit dem Regen
Maskottchen und Polizisten haben eigentlich nicht viel miteinander zu tun. Schließlich werden – nach allem, was man weiß – Maskottchen nur selten straffällig und noch seltener von der Polizei...
Andreas Kretschel
Mehr Artikel