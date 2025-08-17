Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der frühere FSV-Athletiktrainer Rico Krahl* tötete seinen Jugendtrainer.
Der frühere FSV-Athletiktrainer Rico Krahl* tötete seinen Jugendtrainer. Bild: Mike Müller/dpa
Der frühere FSV-Athletiktrainer Rico Krahl* tötete seinen Jugendtrainer.
Der frühere FSV-Athletiktrainer Rico Krahl* tötete seinen Jugendtrainer. Bild: Mike Müller/dpa
Hohenstein-Ernstthal
Missbrauch im Fußball: Ein Bungalow, zwei Männer und ein tödliches Geheimnis
Redakteur
Von Manuela Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein junger Fußballer wird von seinem Trainer vergewaltigt und verliert das Gedächtnis. Als sie sich nach vielen Jahren wieder begegnen, erschlägt er ihn mit der Axt. Der zwei Jahre alte Fall aus Lichtenstein wird neu verhandelt. Mord oder Affekt?

Nachmittags gegen 16.30 Uhr parkt ein schwarzer Audi Avant in der Glauchauer Straße in Lichtenstein. Ein kompakter kleiner Mann steigt aus, greift nach zwei Aktenordnern und läuft zu einem alten Wohnbungalow. Kies knirscht unter seinen Füßen. Der Mann, der die Tür öffnet, ist einen Kopf größer und scheint nur aus Muskeln zu bestehen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:44 Uhr
2 min.
"Woke"-Kultur im Visier: Trump erhöht Druck auf Museen
US-Präsident Donald Trump will seinen Kurs gegen Museen in den USA verschärfen. (Archivbild)
Der US-Präsident ist unzufrieden mit der Art, wie Museen die Geschichte der USA darstellen. Er will mehr Kontrolle seiner Regierung - und lässt auch finanzielle Drohungen anklingen.
10:42 Uhr
1 min.
Unfall mit Rettungswagen in Plauen: Polizei hat bisher keinen Verursacher gefunden
Die Polizei sucht nach einem Unfall mit einem Rettungswagen nach Zeugen.
Nach einer Kollision mit einem Krankenwagen ist ein Beteiligter geflüchtet. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.
Jonas Patzwaldt
19.08.2025
2 min.
4000 Euro Schaden im Parkhaus: Verliert Rentner nach 59 unfallfreien Jahren den Führerschein?
In einem Chemnitzer Parkhaus verursachte ein Rentner erheblichen Schaden.
Der 82-Jährige erzählt vor Gericht sichtlich mitgenommen, wie er sein Leben lang unfallfrei war. Bis zu einem Vorfall im Parkhaus. Darf der Rentner nie wieder fahren? Ein Detail könnte entscheiden.
Jakob Nützler
15:16 Uhr
5 min.
Fußballtrainer mit der Axt erschlagen: War es Mord?
Am Mittwoch will das Gericht seine Strafe verkünden.
Ein Fußballer aus Lichtenstein nimmt die Axt und erschlägt seinen früheren Jugendtrainer, von dem er als Kind vergewaltigt worden war. Am Mittwoch will das Gericht urteilen. Hatte er die Tat geplant?
Manuela Müller
11.08.2025
3 min.
Lichtensteiner Fußballtrainer mit der Axt erschlagen: Prozess beginnt von vorn
Der Gerichtssaal war voll, als der Fußballer vergangenes Jahr vor Gericht stand. Ab Dienstag wird neu verhandelt. Dem Staatsanwalt war das Urteil zu mild.
Ein Mann aus Lichtenstein erschlug vor zwei Jahren seinen ehemaligen Fußballtrainer. Mit der Axt zertrümmerte er den Kopf des Mannes, der ihn als Kind sexuell missbraucht haben soll. Obwohl das Gericht längst zu einem Urteil kam, beginnt der Prozess nun noch einmal.
Manuela Müller
19.08.2025
2 min.
Sachsens Regierung erhält Rote Karte für Dienstwagen: Diese Autos fahren Kretschmer, Schuster und Co.
Michael Kretschmer fährt Diesel. (Archivbild)
Wer fährt sauber, wer dreckig? Die neue Umweltbilanz der Deutschen Umwelthilfe zeigt: Sachsens Ministerinnen und Minister sind beim Thema CO2-Ausstoß ein bunt gemischter Haufen.
Mehr Artikel