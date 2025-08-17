Missbrauch im Fußball: Ein Bungalow, zwei Männer und ein tödliches Geheimnis

Ein junger Fußballer wird von seinem Trainer vergewaltigt und verliert das Gedächtnis. Als sie sich nach vielen Jahren wieder begegnen, erschlägt er ihn mit der Axt. Der zwei Jahre alte Fall aus Lichtenstein wird neu verhandelt. Mord oder Affekt?

Nachmittags gegen 16.30 Uhr parkt ein schwarzer Audi Avant in der Glauchauer Straße in Lichtenstein. Ein kompakter kleiner Mann steigt aus, greift nach zwei Aktenordnern und läuft zu einem alten Wohnbungalow. Kies knirscht unter seinen Füßen. Der Mann, der die Tür öffnet, ist einen Kopf größer und scheint nur aus Muskeln zu bestehen.