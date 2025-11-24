Mit dem Fahrrad zum Stausee Oberwald: Wird das noch was?

Der Stausee Oberwald gehört zu den attraktivsten touristischen Zielen der Region. Die Gemeinde Callenberg plant seit Langem seinen Anschluss ans Radwegenetz. Lässt der Freistaat die Gemeinde im Stich?

Der Stausee Oberwald ist in Sachen Fahrradtourismus eigentlich bestens gerüstet, wie Geschäftsführer Carsten Ehrig erläutert: „Wir sind als Bett-und-Bike-Campingplatz zertifiziert, dass heißt, Besucher können ihre Fahrräder sicher in Garagen einschließen. Zudem haben wir eine Elektroladesäule auf dem Gelände." Um für Fahrradfahrer...