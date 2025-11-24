Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Wer mit dem Fahrrad zum Stausee Oberwald fahren will, muss derzeit die B 180 nutzen. Das ist gefährlich, da es zwischen Reichenbach und „An der Katze“ keinen Radweg gibt.
Wer mit dem Fahrrad zum Stausee Oberwald fahren will, muss derzeit die B 180 nutzen. Das ist gefährlich, da es zwischen Reichenbach und „An der Katze“ keinen Radweg gibt. Bild: Andreas Kretschel
Derzeit endet der Radweg an der Straße des Friedens in Reichenbach.
Derzeit endet der Radweg an der Straße des Friedens in Reichenbach. Bild: Andreas Kretschel
Radwegplanung
Radwegplanung Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Mit dem Fahrrad zum Stausee Oberwald: Wird das noch was?
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Stausee Oberwald gehört zu den attraktivsten touristischen Zielen der Region. Die Gemeinde Callenberg plant seit Langem seinen Anschluss ans Radwegenetz. Lässt der Freistaat die Gemeinde im Stich?

Der Stausee Oberwald ist in Sachen Fahrradtourismus eigentlich bestens gerüstet, wie Geschäftsführer Carsten Ehrig erläutert: „Wir sind als Bett-und-Bike-Campingplatz zertifiziert, dass heißt, Besucher können ihre Fahrräder sicher in Garagen einschließen. Zudem haben wir eine Elektroladesäule auf dem Gelände.“ Um für Fahrradfahrer...
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
17:00 Uhr
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
